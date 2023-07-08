Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» не ведёт переговоров с другими клубами по Андрею Сантосу, несмотря на слухи о «Барселоне»

08 Июля 2023 • 02:58 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

«Челси» не получал трансферных предложений по полузащитнику Андрею Сантосу.

По некоторым данным, работу над трансфером 19-летнего бразильца начала «Барселона», которая видит в игроке потенциального сменщика Серхио Бускетса. Эти слухи не подтвердились в обновлённом отчёте инсайдера Фабрицио Романо: по его заявлениям, на сегодняшний день «Челси» не получал никаких предложений по Сантосу. Хавбек интересен множеству европейских клубов, но ни с одним из них не ведутся даже предварительные обсуждения.

Отмечается, что новый наставник «синих» Маурисио Почеттино хочет оценить уровень Андрея Сантоса во время предсезонной подготовки. В лондонском клубе высоко оценивают потенциал футболиста.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Андрей Сантос трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Июля
02:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не ведёт переговоров с другими клубами по Андрею Сантосу, несмотря на слухи о «Барселоне»
02:10 · Англия. Премьер-лига
«Аталанта» отклонила первое предложение «Манчестер Юнайтед» по Хёйлунну
01:48 · Англия. Премьер-лига
«Интер» намерен закрыть сделку по Лукаку на следующей неделе
01:39 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» хочет 35 млн евро за Лапорта, интерес проявляют два клуба слухи
01:17 · Англия. Премьер-лига
Льорис – не приоритетный вариант для «Интера»
01:06 · Англия. Премьер-лига
Почеттино высказался о Кейне
00:47 · Англия. Премьер-лига
Почеттино рассказал, потребуется ли «Челси» новый нападающий
00:38 · Англия. Чемпионшип
«Барселона» отказалась от 19-летнего бельгийца из-за его высокой стоимости слухи
00:03 · Англия. Чемпионшип
«Спортинг» согласовал самое дорогое приобретение в своей истории
07 Июля
23:41 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» нашла «преемника Бускетса» в «Челси» слухи
23:11 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» определился с ценником Хёйбьерга, которого хочет купить «Атлетико»
22:33 · Англия. Премьер-лига
Каземиро: «Мне нравится роль лидера»
22:15 · Англия. Премьер-лига
Льорис уже несколько недель ведёт переговоры с «Интером»
21:57 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не беспокоится об интересе других клубов к Кайседо
21:38 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Гвардиола в «Манчестер Сити» затягивается слухи
Все новости
Рекомендуем