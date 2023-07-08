«Челси» не ведёт переговоров с другими клубами по Андрею Сантосу, несмотря на слухи о «Барселоне»

«Челси» не получал трансферных предложений по полузащитнику Андрею Сантосу.

По некоторым данным, работу над трансфером 19-летнего бразильца начала «Барселона», которая видит в игроке потенциального сменщика Серхио Бускетса. Эти слухи не подтвердились в обновлённом отчёте инсайдера Фабрицио Романо: по его заявлениям, на сегодняшний день «Челси» не получал никаких предложений по Сантосу. Хавбек интересен множеству европейских клубов, но ни с одним из них не ведутся даже предварительные обсуждения.

Отмечается, что новый наставник «синих» Маурисио Почеттино хочет оценить уровень Андрея Сантоса во время предсезонной подготовки. В лондонском клубе высоко оценивают потенциал футболиста.