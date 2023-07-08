«Аталанта» отклонила первое предложение «Манчестер Юнайтед» по Хёйлунну

«Манчестер Юнайтед» и «Аталанта» не смогли договориться о стоимости перехода нападающего Расмуса Хёйлунна.

20-летний игрок, как сообщалось ранее, был обозначен «красными дьяволами» в качестве главной цели на позицию центрфорварда. По заявлениям инсайдера Николо Скиры, английский гранд сделал первое официальное предложение по Хёйлунну, но получил отказ от «Аталанты». «Манчестер Юнайтед» был готов заплатить за датчанина порядка 40 млн евро, в то время как бергамаски запрашивают значительно больше – 60 млн.

Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Расмуса Хёйлунна составляет 45 млн евро.