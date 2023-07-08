«Интер» намерен закрыть сделку по Лукаку на следующей неделе

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку в скором времени должен вернуться в «Интер».

«Нерадзурри» приближаются к договорённости с лондонцами по условиям перехода бельгийского футболиста – речь идёт об аренде с обязательством выкупа. В «Интере» рассчитывают, что сделка будет оформлена до конца следующей недели, информирует La Gazzetta dello Sport. Если всё пойдёт по плану, 30-летний форвард вернётся в расположение команды Симоне Индзаги к 16 июля.

Напомним, что Ромелу Лукаку уже согласовал с «Интером» личные условия сотрудничества. Игрок публично признавался, что желает продолжить карьеру в миланском клубе.