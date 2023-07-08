Почеттино рассказал, потребуется ли «Челси» новый нападающий

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о работе клуба на трансферном рынке.

Аргентинскому специалисту, занявшему должность перед началом сезона-2023/24, предстоит провести перестройку после провальной для «синих» предыдущей кампании.

«Новый форвард? Посмотрим. Мы должны быть готовы, если нам потребуется усилить эту позицию. Возможно, уже по ходу предсезонной подготовки нам станет понятно, какие подписания необходимы и следует ли пригласить новых игроков, способных забивать голы», – передаёт журналист Низаар Кинселла слова Почеттино.

Напомним, что в прошедшем сезоне «Челси» финишировал на 12-й строчке в Премьер-лиге.