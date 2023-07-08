Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Почеттино рассказал, потребуется ли «Челси» новый нападающий

08 Июля 2023 • 00:47 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о работе клуба на трансферном рынке.

Аргентинскому специалисту, занявшему должность перед началом сезона-2023/24, предстоит провести перестройку после провальной для «синих» предыдущей кампании.

«Новый форвард? Посмотрим. Мы должны быть готовы, если нам потребуется усилить эту позицию. Возможно, уже по ходу предсезонной подготовки нам станет понятно, какие подписания необходимы и следует ли пригласить новых игроков, способных забивать голы», – передаёт журналист Низаар Кинселла слова Почеттино.

Напомним, что в прошедшем сезоне «Челси» финишировал на 12-й строчке в Премьер-лиге.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Июля
01:48 · Англия. Премьер-лига
«Интер» намерен закрыть сделку по Лукаку на следующей неделе
01:39 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» хочет 35 млн евро за Лапорта, интерес проявляют два клуба слухи
01:17 · Англия. Премьер-лига
Льорис – не приоритетный вариант для «Интера»
01:06 · Англия. Премьер-лига
Почеттино высказался о Кейне
00:47 · Англия. Премьер-лига
Почеттино рассказал, потребуется ли «Челси» новый нападающий
00:38 · Англия. Чемпионшип
«Барселона» отказалась от 19-летнего бельгийца из-за его высокой стоимости слухи
00:03 · Англия. Чемпионшип
«Спортинг» согласовал самое дорогое приобретение в своей истории
07 Июля
23:41 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» нашла «преемника Бускетса» в «Челси» слухи
23:11 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» определился с ценником Хёйбьерга, которого хочет купить «Атлетико»
22:33 · Англия. Премьер-лига
Каземиро: «Мне нравится роль лидера»
22:15 · Англия. Премьер-лига
Льорис уже несколько недель ведёт переговоры с «Интером»
21:57 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не беспокоится об интересе других клубов к Кайседо
21:38 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Гвардиола в «Манчестер Сити» затягивается слухи
21:29 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» готов заплатить более 40 млн евро за игрока «Лестера»
21:23 · Англия. Премьер-лига
Салиба прокомментировал продление контракта с «Арсеналом»
Все новости
Рекомендуем