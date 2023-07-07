«Барселона» заинтересована в подписании полузащитника «Челси» Андрея Сантоса.

Бразилец был приобретён «синими» в январе нынешнего года у «Васко да Гамы», но, так и не успев дебютировать в Англии, был отправлен в обратном направлении в аренду. С начала новой кампании 19-летний футболист находится в расположении «Челси», однако уже скоро может покинуть ряды лондонцев. По данным журналиста Лукаса Педросы, на Сантоса положила глаз «Барселона». Юного хавбека очень высоко оценивает Деку, и Хави Эрнандес уже дал добро на сделку. В каталонском клубе считают игрока потенциальным преемником Серхио Бускетса.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Андрея Сантоса в 15 млн евро.