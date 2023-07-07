Каземиро: «Мне нравится роль лидера»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро признался, что любит брать на себя лидерские функции.

Бразилец пополнил ряды «красных дьяволов» прошлым летом, перебравшись из мадридского «Реала», и сходу стал одним из ключевых игроков для Эрика тен Хага.

«Мне нравится роль лидера. Я люблю брать на себя ответственность, приходить на помощь в нужные моменты, подавать пример. Я хочу быть именно таким человеком.

Капитанская повязка – это лишь формальность, но у капитанов есть дополнительные функции, которые, думаю, мне бы подошли», – заявил Каземиро.

В активе 31-летнего хавбека семь голов и шесть ассистов в 51 поединке за «Манчестер Юнайтед».