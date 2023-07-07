«Челси» не беспокоится об интересе других клубов к Кайседо

В «Челси» уверены в успешном исходе переговоров с «Брайтоном» по Мойсесу Кайседо.

Полузащитник дал согласие на переход в стан лондонцев, но клубы ещё не договорились о сумме трансферной компенсации. По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Челси» продолжает активно работать над сделкой и не беспокоится о том, что 21-летнего эквадорца перехватят другие претенденты. Официальное предложение «Брайтону» поступит сразу после того, как стороны устно урегулируют все детали.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мойсеса Кайседо в 75 млн евро. В числе претендентов на хавбека фигурировали «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Бавария».