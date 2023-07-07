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Трансфер Гвардиола в «Манчестер Сити» затягивается слухи

07 Июля 2023 • 21:38 Комментировать

Переход защитника «Лейпцига» Йошко Гвардиола в «Манчестер Сити» под вопросом. 

Как сообщает журналист Transfermarkt Мануэль Вет, переговоры между игроком из «РБ Лейпцига» и английским клубом замедлились. Однако, уточняет источник, это не означает, что сделка сорвана.

Обе стороны пока не достигли значимого прогресса в переговорах. Также следует отметить, что «Лейпциг» не делает значительных шагов в плане укрепления состава. В связи с этим, окончательное соглашение о переходе Гвардиола в «Манчестер Сити» может занять некоторое время.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Йошко Гвардиола в 75 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити РБ Лейпциг Йошко Гвардиол трансферы футбола - лето 2023
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