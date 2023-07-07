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«Ньюкасл» готов заплатить более 40 млн евро за игрока «Лестера»

07 Июля 2023 • 21:29 Комментировать
Лестер
...
Ковентри
06.08 14:00

Вингер «Лестера» Харви Барнс может перебраться в «Ньюкасл» в летнее трансферное окно.

«Сороки» назывались одними из главных претендентов на 25-летнего футболиста ещё в прошлом месяце. Согласно информации Telegraph, теперь клуб готов сделать следующий шаг – официальное предложение «лисам». По данным источника, «Ньюкасл» заплатит за англичанина порядка 35 млн фунтов стерлингов (почти 41 млн евро).

Контракт Харви Барнса с «Лестером» истекает в 2025 году. В минувшем розыгрыше Премьер-лиги игрок отметился 13 забитыми мячами в 34 поединках, однако не спас команду от вылета в Чемпионшип.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Лестер Харви Барнс трансферы футбола - лето 2023
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