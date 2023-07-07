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Глупость или холодный расчёт: Почему Леви не отпускает Кейна из «Тоттенхэма»

07 Июля 2023 • 21:29 Комментировать

Председатель «Тоттенхэма» Даниэль Леви известен своей жёсткостью в переговорах. Похоже, он и сейчас не планирует отпускать Гарри Кейна, стремящегося принять новый вызов в своей карьере. Что же стоит за позицией Леви – глупость или холодный расчёт? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается понять мотивы босса «шпор».

В 2017 году Гарри Кейн допускал, что проведёт всю карьеру в «Тоттенхэме». Спустя четыре года форвард заговорил по-другому. Кейн подчёркивал, что не обещал оставаться в клубе до конца карьеры, а также давал понять своё желание поиграть где-то ещё. Понять Гарри несложно – в конце июля ему исполнится 30, его считают одним из лучших центрфорвардов в мире, но при этом он до сих пор не выиграл ни одного трофея. В последние годы «Тоттенхэм» заметно отдалился от этих самых трофеев, поэтому желание Кейна перейти в более сильный и статусный клуб – это нормально.

Этим летом слухи связывали Кейна с несколькими клубами, в том числе с «Манчестер Юнайтед» и «Баварией». Переезд на «Олд Траффорд» был бы для Гарри весьма привлекательным, ведь ему не пришлось бы менять лигу, и он продолжил бы погоню за Аланом Ширером в рейтинге лучших бомбардиров Премьер-лиги. Однако председатель «Тоттенхэма» Даниэль Леви, понятное дело, отпускать свою главную звезду в конкурирующий клуб не хочет. В этом смысле вариант с «Баварией» для босса «шпор» может быть более приемлемым. Но и в Мюнхен Леви Кейна не отпускает. Если верить слухам, председатель лондонского клуба в категоричной форме отклонил предложение гранда Бундеслиги.

Позиция Леви не может не удивлять, ведь действующий контракт Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до конца июня 2024 года. Если не продать форварда сейчас, то есть большой риск потерять его через год бесплатно, либо продать зимой за очень низкую цену. В плане бизнеса «шпорам» лучше всего отпустить своего лидера этим летом, получив хорошие деньги. Ходят слухи, что Леви не продаёт Кейна из-за беспокойства по поводу своей репутации. Болельщики и так сердятся на него из-за скупердяйской политики и провального последнего сезона, а тут ещё и потенциальный уход главой звезды… Если позиция председателя «Тоттенхэма» действительно основана только на подобных мотивах, то это самая настоящая глупость. Ведь уход Кейна свободным агентом через год ударит по репутации Леви ещё сильнее.

Однако нынешняя твёрдая позиция Леви по Гарри Кейну может объясняться и холодным расчётом. Во-первых, председатель «Тоттенхэма» может тянуть время, чтобы выбить наиболее выгодное предложение. Трансферное окно открыто до 1 сентября, и чем меньше времени будет оставаться до его закрытия, тем отчаяннее клубы будут стараться усилиться. То есть в конце августа предложение по Кейну потенциально может быть самым высоким по цене. Правда, «Бавария» не привыкла переплачивать за игроков, но это дело такое. Другие топ-клубы ведь тоже могут попытаться заполучить Гарри.

Во-вторых, Леви может сознательно идти ва-банк – не продавать Кейна летом в расчёте на то, что дальше нападающий продлит контракт. В прессе уже появилась информация об имеющемся на руках у Гарри предложении с повышением его оклада. Леви может надеяться на то, что Кейну понравится атакующая модель нового тренера Анге Постекоглу, и что форвард увидит хорошие перспективы в виде борьбы за трофеи под руководством австралийца. Правда, для председателя «Тоттенхэма» это слишком рискованный вариант, ведь Кейну будет разумно не связывать себя новым контрактом, чтобы следующим летом уже самому быть хозяином своей судьбы.

Как именно планирует действовать Леви, пока сказать сложно. Но слабо верится, что председатель «Тоттенхэма» готов во что бы то ни стало сохранить Кейна на сезон 2023/2024, а потом расстаться. Вероятно, у звёздного форварда АПЛ есть шансы сменить клуб уже этим летом.

Александр Тихий

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Манчестер Юнайтед Даниэль Леви Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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