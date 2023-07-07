«Манчестер Юнайтед» завершит подписание Онана на следующей неделе

Голкипер миланского «Интера» Андре Онана готовится стать игроком «Манчестер Юнайтед».

После очередного успешного этапа переговоров стороны вплотную приблизились к полной договорённости по условиям трансфера. Согласно обновлённому отчёту инсайдера Фабрицио Романо, переход будет завершён к концу следующей недели. Сам 27-летний камерунец уже согласовал с «красными дьяволами» детали личного контракта. В «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы футболист отправился с командой на предсезонный сбор в США.

Стоимость трансфера Андре Онана, как сообщалось ранее, составит порядка 55 млн евро.