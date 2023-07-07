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Льорис может перейти в «Интер» слухи

07 Июля 2023 • 20:04 Комментировать

Голкипер лондонского «Тоттенхэма» Уго Льорис может стать игроком «Интера». 

По информации Football Italia, «Интер» обратил внимание на вратаря «Тоттенхэма» Уго Льориса в связи с приближающимся переходом Андре Онана в «Манчестер Юнайтед».

По данным источника, в ближайшее время ожидается сделка между «Манчестер Юнайтед» и «Интером» за сумму около 55 миллионов евро. «Интер» ищет замену и рассматривает возможность привлечения Льориса, чей контракт с «Тоттенхэмом» истекает в 2024 году.

В минувшем сезоне Льорис сыграл в составе «Тоттенхэма» 31 матч, за которые пропустил 45 голов.

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