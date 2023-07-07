Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Источник: трансфер Пулишича в «Милан» завершен слухи

07 Июля 2023 • 19:45 Комментировать

Нападающий лондонского «Челси» Кристиан Пулишич переходит в «Милан». 

По информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, переход американского футболиста Кристиана Пулишича в итальянский «Милан» наконец-то завершен. Как сообщается, между клубами достигнуто соглашение, и «Челси» принял условия последнего предложения от «Милана». Этот переход будет являться новой главой в карьере Пулишича, который с самого начала настаивал на переходе именно в «Милан».

В настоящее время планируется проведение медицинского обследования и организация поездки Пулишича в Милан.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Кристиан Пулишич трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Июля
20:45 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» завершит подписание Онана на следующей неделе
20:04 · Англия. Премьер-лига
Льорис может перейти в «Интер» слухи
19:45 · Англия. Премьер-лига
Источник: трансфер Пулишича в «Милан» завершен слухи
18:22 · Англия. Премьер-лига
Салиба будет играть под 2-м номером в следующем сезоне
17:36 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Лукаку вернётся в «Челси» 12-13 июля» 1
17:23 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» объявил о продлении контракта с Салиба официально
17:21 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Надеюсь, мы с Энцо Фернандесом выиграем много трофеев в «Челси»
17:06 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Мы должны верить, что «Челси» сможет конкурировать с командой уровня «Манчестер Сити»
16:58 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Маунт любил «Челси», но я не знаю, что произошло в прошлом»
16:26 · Англия. Премьер-лига
Гринвуд решил перебраться в клуб из Серии А
16:15 · Англия. Премьер-лига
Ихеначо интересен нескольким клубам из Саудовской Аравии
16:02 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» хочет арендовать игрока «Манчестер Юнайтед»
15:43 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» хочет арендовать Закарию с правом выкупа
15:22 · Англия. Премьер-лига
​Ришарлисон вспомнил, как его два часа ругал Конте
14:30 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» не делал предложений по трансферу Мбаппе
Все новости
Рекомендуем