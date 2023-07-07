Нападающий лондонского «Челси» Кристиан Пулишич переходит в «Милан».

По информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, переход американского футболиста Кристиана Пулишича в итальянский «Милан» наконец-то завершен. Как сообщается, между клубами достигнуто соглашение, и «Челси» принял условия последнего предложения от «Милана». Этот переход будет являться новой главой в карьере Пулишича, который с самого начала настаивал на переходе именно в «Милан».

В настоящее время планируется проведение медицинского обследования и организация поездки Пулишича в Милан.