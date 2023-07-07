Салиба будет играть под 2-м номером в следующем сезоне

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба будет носить номер 2️ в следующем сезоне.

Ранее лондонский клуб объявил о продлении контракта с 22-летним футболистом. «Арсенал» не раскрывает срок нового трудового соглашения, называя его долгосрочным.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета выразил свою радость по поводу подписания нового контракта Салиба и подчеркнул его потенциал для дальнейшего развития. Артета заявил, что способности Салиба в таком молодом возрасте впечатляют, и у игрока на этом этапе карьеры остается много места для роста.

В минувшем сезоне Салиба сыграл 33 матча, забил 3 гола и отдал 1 ассист.