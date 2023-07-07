Почеттино: «Лукаку вернётся в «Челси» 12-13 июля»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино заявил, что нападающий Ромелу Лукаку должен вернуться в расположение клуба 12-13 июля. Напомним, ранее сообщалось, что бельгиец всё ещё не теряет надежду остаться в «Интере», за который выступал в прошлом сезоне на правах аренды.

«Он должен вернуться 12-13 июля для начала предсезонной подготовки. Для начала ему нужно будет зайти ко мне в кабинет и поздороваться. Он должен это сделать, если всё ещё считает себя футболистом «Челси», – дал понять Почеттино на пресс-конференции.

Лукаку в прошлом сезоне забил 10 голов в Серии А, но при этом не был стабильным игроком основы в «Интере».