«Арсенал» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Вильямом Салиба. Лондонский клуб не раскрывает срок нового трудового соглашения с 22-летним футболистом, лишь называя его долгосрочным.

За первую команду «Арсенала» Салиба провёл 33 официальных матча. В них французский защитник забил три гола и отдал один результативный пас на партнёра. «Канониры» прошлый чемпионат Англии завершили на второй позиции и получили путёвку в групповой этап Лиги чемпионов.

Следующий сезон Английской премьер-лиги стартует в августе.