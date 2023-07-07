Почеттино: «Надеюсь, мы с Энцо Фернандесом выиграем много трофеев в «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от работы с полузащитником Энцо Фернандесом, который присоединился к клубу в конце января из лиссабонской «Бенфики». Сумма трансфера лучшего молодого игрока последнего чемпионата мира составила 121 миллиона евро, что делает аргентинца самым дорогим футболистом в истории АПЛ.

«Тренировать Фернандеса будет большим удовольствием. Я горжусь тем, чего Энцо добился со сборной Аргентины на чемпионате мира. Надеюсь, мы выиграем с ним много трофеев в «Челси», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Энцо за менее чем полгода отметился в АПЛ двумя результативными передачами в 18 матчах.