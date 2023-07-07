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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Почеттино: «Мы должны верить, что «Челси» сможет конкурировать с командой уровня «Манчестер Сити»

07 Июля 2023 • 17:06 Комментировать

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино сравнил свою команду с «Манчестер Сити», который в прошлом сезоне выиграл Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

«Мы должны верить, что «Челси» сможет конкурировать с командой уровня «Манчестер Сити». Это будет сложно. Я хочу поздравить Хосепа Гвардиолу с невероятным достижением. Невероятно видеть, как клуб работает год за годом и сохраняет стабильность», – заявил Почеттино на пресс-конференции.

Напомним, Почеттино возглавил «Челси» после того, как команда закончился сезон на двенадцатом месте в турнирной таблице АПЛ. Маурисио ранее работал в Англии у руля «Тоттенхэма» и «Саутгемптона».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Маурисио Почеттино
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