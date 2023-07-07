Почеттино: «Маунт любил «Челси», но я не знаю, что произошло в прошлом»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался об уходе полузащитника Мэйсона Маунта в «Манчестер Юнайтед». Напомним, «синие» получили за футболиста в районе 55 миллионов евро.

«Не вижу смысла о нём говорить. Я могу говорить только о тех игроках, которые есть у меня в составе, а также о тех, кого мы можем пригласить. Мы сфокусированы на будущем. Сейчас Мэйсон является футболистом «Манчестер Юнайтед». Он любил «Челси», но я не знаю, что произошло в прошлом», – заявил Почеттино на пресс-конференции.

Ранее Маунт намекнул, что покинул «Челси» по вине руководства. У Мэйсона оставался год по контракту с родной командой.