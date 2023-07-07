Гринвуд решил перебраться в клуб из Серии А

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд близок к тому, чтобы полноценно вернуться к футболу после полугодичной паузы. По информации от журналиста Самуэля Лакхёрста, англичанин уйдёт в аренду в «Аталанту».

Источник отмечает, что у Гринвуда также был вариант с туринским «Ювентусом», но Мэйсон выбрал вариант именно с «Аталантой». Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг призвал руководство не продавать Гринвуда на постоянной основе, а верхушка клуба прислушалась к мнению наставника.

Гринвуд к 21 году провёл уже 83 матча в Английской премьер-лиге, где отметился 22 забитыми голами. Мэйсон намерен реанимировать свою карьеру в итальянской Серии А.