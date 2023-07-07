Ихеначо интересен нескольким клубам из Саудовской Аравии

Нападающий «Лестера» Келечи Ихеначо стал объектом интереса клубов из Саудовской Аравии. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, сразу несколько местных команд заинтересованы в трансфере нигерийца.

При этом источник также отмечает, что в услугах форварда также заинтересованы 5 неназванных клубов из Английской премьер-лиги. Ихеначо пока не принял окончательного решения по своему будущему.

Напомним, Келечи ранее защищал цвета «Манчестер Сити». Его «Лестер» по итогам прошлого сезона вылетел в Чемпионшип. Ихеначо в минувшем розыгрыше АПЛ отметился 5 голами и 5 ассистами.