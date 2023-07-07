«Саутгемптон» хочет арендовать игрока «Манчестер Юнайтед»

«Саутгемптон» продолжает подготовку к новому сезону, который команда начнёт в Чемпионшипе. По информации от журналиста Пита О'Рурка, «святые» нацелены на аренду нападающего «Манчестер Юнайтед» Амада Диалло.

Ранее сообщалось, что ивуариец всё ещё может остаться в стане «красных дьяволов» на следующий сезон. Судьбу футболиста определит главный тренер команды Эрик тен Хаг, который намерен оценить состояние Амада на предсезонной подготовке.

В прошлом сезоне Диалло выступал в аренде за «Сандерленд», который также играет в Чемпионшипе. За «чёрных котов» Амад забил 14 голов в 39 матчах второго дивизиона Англии.