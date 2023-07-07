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«Вест Хэм» хочет арендовать Закарию с правом выкупа

07 Июля 2023 • 15:43 Комментировать

Лондонский «Вест Хэм» продолжает попытки заполучить в свои ряды полузащитника Дениса Закарию из туринского «Ювентуса». По информации от журналиста Низара Кинселлы, в ходе последних переговоров «молотобойцы» сообщили, что не намерены покупать игрока на постоянной основе, а хотят аренду с правом выкупа.

Источник уточняет, что «Вест Хэм» предлагает годичную аренду с правом выкупа за 20 миллионов евро. «Ювентус» пока не дал ответ на предложение «молотобойцев».

В прошлом сезоне Закария выступал в аренде за другой лондонский клуб – «Челси», у которого было право выкупа за 35 миллионов евро. Тем не менее, «синие» решили не выкупать футболиста сборной Швейцарии.

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Ювентус Вест Хэм Денис Закария трансферы футбола - лето 2023
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