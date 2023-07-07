​Ришарлисон вспомнил, как его два часа ругал Конте

Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон в марте в резкой форме высказался о своей ситуации в команде. Бразилец возмущался тем, что он мало времени проводит на поле.

«Я сделал ошибку, сказав такое в том интервью. Позже я извинился и сказал Конте, что он может наказать меня. Он решил показать, что он тут главный. Почти два часа меня ругали перед всей командой», - рассказал Ришарлисон в программе, которая вышла на канале Que Papinho! в YouTube.

Напомним, что в конце марта Антонио Конте покинул должность главного тренера «Тоттенхэма». Недавно команду принял австралийский специалист Анге Постекоглу.