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​Ришарлисон вспомнил, как его два часа ругал Конте

07 Июля 2023 • 15:22 Комментировать

Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон в марте в резкой форме высказался о своей ситуации в команде. Бразилец возмущался тем, что он мало времени проводит на поле. 

«Я сделал ошибку, сказав такое в том интервью. Позже я извинился и сказал Конте, что он может наказать меня. Он решил показать, что он тут главный. Почти два часа меня ругали перед всей командой», - рассказал Ришарлисон в программе, которая вышла на канале Que Papinho! в YouTube.

Напомним, что в конце марта Антонио Конте покинул должность главного тренера «Тоттенхэма». Недавно команду принял австралийский специалист Анге Постекоглу.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте Ришарлисон
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