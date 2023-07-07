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​«Ливерпуль» не делал предложений по трансферу Мбаппе

07 Июля 2023 • 14:30 Комментировать

Накануне в прессе появилась информация о том, что «Ливерпуль» предложил «ПСЖ» 200 миллионов евро за трансфер звёздного Килиана Мбаппе. Как сообщает the Independent, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники, мерсисайдский клуб предложений по Мбаппе в Париж не отправлял. Отмечается, что такая сделка не вписывается в трансферные планы «Ливерпуля» на текущее лето.

Ранее президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи объявил, что Килиан Мбаппе должен продлить контракт, если он хочет остаться в клубе на сезон 2023/2024. Сам игрок в июне говорил, что решение по будущему он примет только в следующем году.

​«ПСЖ» выбрал приоритетного кандидата на замену Мбаппе

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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