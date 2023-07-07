​«Ливерпуль» не делал предложений по трансферу Мбаппе

Накануне в прессе появилась информация о том, что «Ливерпуль» предложил «ПСЖ» 200 миллионов евро за трансфер звёздного Килиана Мбаппе. Как сообщает the Independent, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники, мерсисайдский клуб предложений по Мбаппе в Париж не отправлял. Отмечается, что такая сделка не вписывается в трансферные планы «Ливерпуля» на текущее лето.

Ранее президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи объявил, что Килиан Мбаппе должен продлить контракт, если он хочет остаться в клубе на сезон 2023/2024. Сам игрок в июне говорил, что решение по будущему он примет только в следующем году.

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