«Бавария» уверена в трансфере Уокера

Мюнхенская «Бавария» уверена в том, что ей удастся заполучить у «Манчестер Сити» правого защитника Кайла Уокера. По информации от Bild, англичанин ещё не дал окончательное согласие на переход, но «красная машина» всё равно уверена в трансфере.

Источник сообщает, что «Бавария» в ближайшее время ожидает услышать от Уокера окончательный ответ. Если Кайл даст согласие, мюнхенцы приступят к обсуждению суммы компенсации с «Манчестер Сити».

Напомним, «Бавария» предлагает Уокеру контракт сроком на два года с опцией продления ещё на один год. Главный тренер Томас Тухель очень хочет видеть в Мюнхене английского фуллбека.