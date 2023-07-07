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«Бавария» уверена в трансфере Уокера

07 Июля 2023 • 14:25 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» уверена в том, что ей удастся заполучить у «Манчестер Сити» правого защитника Кайла Уокера. По информации от Bild, англичанин ещё не дал окончательное согласие на переход, но «красная машина» всё равно уверена в трансфере.

Источник сообщает, что «Бавария» в ближайшее время ожидает услышать от Уокера окончательный ответ. Если Кайл даст согласие, мюнхенцы приступят к обсуждению суммы компенсации с «Манчестер Сити».

Напомним, «Бавария» предлагает Уокеру контракт сроком на два года с опцией продления ещё на один год. Главный тренер Томас Тухель очень хочет видеть в Мюнхене английского фуллбека.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Кайл Уокер трансферы футбола - лето 2023
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