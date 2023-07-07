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Тимбер в данный момент проходит медосмотр в «Арсенале»

07 Июля 2023 • 14:12 Комментировать

Защитник амстердамского «Аякса» Юррьен Тимбер в данный момент проходит медосмотр в стане лондонского «Арсенала». Об этом в социальных сетях сообщает журналист Марк Вервей.

Напомним, ранее «канониры» согласовали сумму компенсации за трансфер Тимбера. «Аякс» получит за своего центрального защитника около 40 миллионов евро. Сам Юррьен изначально был настроен на переход именно в команду Микеля Артеты.

Источник также добавляет, что официальное объявление о трансфере Тимбера должно выйти на этих выходных. Юррьен ранее также был интересен «Манчестер Юнайтед», но игрок отказался от этого варианта.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Арсенал Лондон Юррьен Тимбер трансферы футбола - лето 2023
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