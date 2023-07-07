«Милан» и «Челси» полностью согласовали трансфер Пулишича

«Милан» достиг полного соглашения с лондонским «Челси» по трансферу Кристиана Пулишича. По информации от журналиста Даниэля Лонго, клубы согласовали между собой все условия сделки.

Ранее сообщалось, что «Милан» заплатит за Пулишича в районе 20 миллионов евро. Сам футболист предпочитает перебраться именно в команду Стефано Пиоли, хотя у него также был вариант с французским «Лионом».

Пулишич в последние годы не был стабильным игроком основы в «Челси». В минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги 24-летний американец записал на свой актив по одному голу и результативной передаче.