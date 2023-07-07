«Манчестер Юнайтед» после трансфера Онана начнёт переговоры по форварду из Серии А

«Манчестер Юнайтед» имеет четкий план действий на ближайшие дни трансферного окна. По информации от Talksport, «красные дьяволы» уже очень скоро хотят заключить сделку по переходу голкипера Андре Онана из миланского «Интера». Источник сообщает, что сразу после этого «Манчестер Юнайтед» переключится на нападающего «Аталанты» Расмуса Хёйлунна.

Напомним, клуб из Бергамо ранее требовал за своего форварда около 100 миллионов евро компенсации. Тем не менее, «Манчестер Юнайтед» рассчитывает заполучить датчанина по куда более низкой цене.

20-летний Хёйлунн в минувшем розыгрыше Серии А записал на свой актив 9 голов и 2 ассиста.