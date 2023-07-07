«Астон Вилла» хочет приобрести полузащитника «Ювентуса»

«Астон Вилла» нацелилась на полузащитника туринского «Ювентуса» Уэстона Маккенни. По информации от Caught Offside, команда Унаи Эмери связалась с агентом футболиста, чтобы изучить возможность трансфера.

Напомним, в январе «Астон Вилла» уже пыталась заполучить Маккенни, но хавбек отказался от трансфера и в итоге перебрался в «Лидс» на правах аренды. Если бы «павлины» сохранили прописку в АПЛ, Уэстон остался бы на «Элланд Роуд» на постоянной основе, но команда вылетела во второй дивизион, из-за чего Маккенни вынужден вернуться в «Ювентус».

«Старая синьора» давно дала понять Маккенни, что он не входит в планы клуба. Руководство готово продать игрока этим летом.