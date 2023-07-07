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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мбаппе предпочитает перейти только в один клуб, если его позовут в АПЛ

07 Июля 2023 • 13:08 Комментировать

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе выбрал себе клуб в Английской премьер-лиге. По информации от журналиста Мигеля Дилэйни, приоритетом француза в случае трансфера в АПЛ будет лондонский «Арсенал».

Источник сообщает, что Мбаппе очень нравится проект «канониров» при главном тренере Микеле Артете. Также Килиан был бы воодушевлён бросить себе новый вызов, чтобы помочь «Арсеналу» выиграть крупный трофей.

При этом источник отмечает, что сумма трансфера в 200 миллионов евро не вписывается в бюджет «Арсенала», поэтому контактов между игроком и клубом пока не было. Более реальным вариантом для Мбаппе является мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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