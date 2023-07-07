Кукурелья принял решение о будущем в «Челси»

Защитник Марк Кукурелья намерен продолжить карьеру в лондонском «Челси», несмотря на минувший неудачный сезон. Об этом рапортуют журналисты Evening Standard.

24-летний испанский латераль хочет произвести впечатление на нового главного тренера Маурисио Почеттино и стать игроком основного состава команды. У Марка был вариант перехода в мадридский «Атлетико», однако футболист ответил отказом.

Кукурелья перебрался в стан «пенсионеров» летом прошлого года. За его трансфер лондонцы заплатили 65 миллионов евро.

В минувшем сезоне защитник провел за «Челси» 33 матча, записав на свой счет две голевые передачи.