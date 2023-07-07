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«Манчестер Юнайтед» близок к трансферу Онана

07 Июля 2023 • 12:16 Комментировать

Переговоры между «Манчестер Юнайтед» и миланским «Интером» по трансферу голкипера Андре Онана продвигаются в положительном ключе.

Согласно информации De Telegraaf, стороны близки к договоренности по переходу вратаря за 55 миллионов евро. С самим игроком манкунианцы уже договорились. Контракт будет подписан по схеме «4+1».

Андре перешел в «Интер» из амстердамского «Аякса» на правах свободного агента летом прошлого года. В минувшем сезоне чемпионата Италии камерунский голкипер поучаствовал в 24 встречах. Голкипер попустил 24 мяча, а в восьми матчах сохранил ворота в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Юнайтед Андре Онана трансферы футбола - лето 2023
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