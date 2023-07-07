«Тоттенхэм» нашёл нового защитника и вступил в переговоры

Защитник леверкузенского «Байера» Эдмонд Тапсоба продолжает находиться в сфере интересов лондонского «Тоттенхэма», об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Николо Скиры.

Как информирует журналист, переговоры между сторонами продвигаются активно. Тапсоба является приоритетной целью «шпор» на место центрального защитника.

В минувшем сезоне Эдмонд принял участие в 47 поединках за немецкий коллектив, в которых забил два мяча и сделал одну голевую передачу. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2026 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 30 миллионов евро.