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Бывший врач «Челси» Карнейро отреагировала на уход Аспиликуэты из лондонского клуба

07 Июля 2023 • 11:18 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

Бывший врач «Челси» Ева Карнейро отреагировала на уход из лондонского клуба защитника Сесара Аспиликуэты, который выступал за «синих» с 2012 года.

«Качество, надёжность и преданность», — написала Карнейро в социальной сети.

После ухода из «Челси» Аспиликуэта подписал контракт с мадридским «Атлетико». По сведениям портала Transfermarkt, соглашение 33-летнего футболиста с «матрасниками» рассчитано до середины 2024 года.

В общей сложности за «Челси» Аспиликуэта провёл 508 матчей, забил 17 голов и отдал 56 результативных передач. В составе лондонского клуба защитник два раза выигрывал чемпионат Англии, а также успел стать победителем Лиги чемпионов.  

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Атлетико Мадрид Сесар Аспиликуэта Ева Карнейро
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