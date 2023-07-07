«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» нацелились на бразильского нападающего

18-летний бразильский форвард Витор Роке, выступающий на родине за «Атлетико Минейро», находится в сфере интересов ряда европейских топ-клубов.

Как сообщают журналисты Sport.es, заполучить талантливого нападающего в свои ряды хотят «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и лондонский «Челси». Это трио клубов готово побороться за Роке с каталонской «Барселоной», считавшейся главным фаворитом на игрока.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Витора в 18 миллионов евро. В нынешнем году нападающий принял участие в 25 поединках, записав на свой счет десять забитых мячей и пять голевых передач.