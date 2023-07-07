Клуб АПЛ хочет арендовать полузащитника «Ювентуса» Артура

«Ювентус» планирует расстаться с бразильским полузащитником Артуром Мело нынешним летом. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, интерес к 26-летнему футболисту проявляет «Вулверхэмптон». Отмечается, что английский клуб запросил информацию по Артуру у «Ювентуса» с целью арендовать бразильца.

Отметим, что минувший сезон Артур провёл на правах аренды в «Ливерпуле». В составе «красных» полузащитник провёл всего один матч, не отметившись в нём результативными действиями. Ранее сообщалось, что от услуг футболиста отказалась «Монца».

Действующий контракт Артура с туринским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной Бразилии в 15 миллионов евро.