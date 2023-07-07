«Челси» назвал сумму, какую готов потратить на Кайседо

Руководство лондонского «Челси» не готово платить за трансфер полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо 100 миллионов евро, об этом рапортуют журналисты The Guardian.

Как стало известно источнику, «пенсионеры» планируют выделить на приобретение игрока не более 80 миллионов. При этом, согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость Кайседо составляет 55 миллионов евро.

Трудовое соглашение Мойсеса с «чайками» рассчитано до середины 2027 года. В прошедшем сезоне эквадорский полузащитник поучаствовал в 43 поединках за свой нынешний клуб, записав на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.