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«Челси» начал переговоры с форвардом «Арсенала»

07 Июля 2023 • 07:25 Комментировать

Нападающий лондонского «Арсенала» Фоларин Балогун может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно. Согласно сведениям Football Transfers, в услугах футболиста заинтересован другой представитель АПЛ – «Челси».

Как отметил источник, представители «пенсионеров» вступили в переговоры с агентом игрока относительно потенциального трансфера.

В прошлом сезоне Балогун выступал на правах аренды за французский «Реймс». Нападающий принял участие в 37 матчах Лиги 1, в которых записал на свой счет 21 гол и две результативные передачи. Он занял четвертое место в списке бомбардиров во Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон Фоларин Балогун трансферы футбола - лето 2023
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