«Челси» начал переговоры с форвардом «Арсенала»

Нападающий лондонского «Арсенала» Фоларин Балогун может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно. Согласно сведениям Football Transfers, в услугах футболиста заинтересован другой представитель АПЛ – «Челси».

Как отметил источник, представители «пенсионеров» вступили в переговоры с агентом игрока относительно потенциального трансфера.

В прошлом сезоне Балогун выступал на правах аренды за французский «Реймс». Нападающий принял участие в 37 матчах Лиги 1, в которых записал на свой счет 21 гол и две результативные передачи. Он занял четвертое место в списке бомбардиров во Франции.