Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Инсайдер Романо рассказал, когда «Милан» оформит трансфер Пулишича

07 Июля 2023 • 02:25 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

Вингер «Челси» Кристиан Пулишич совсем скоро примерит футболку «Милана».

24-летний американец попросил руководство «синих» отпустить его в «Милан», поэтому дело оставалось лишь за клубами. Согласно обновлённому отчёту инсайдера Фабрицио Романо, в пятницу состоится заключительный этап трансферных переговоров, по итогам которого, как ожидается, стороны и ударят по рукам. Представители «россонери» уверены, что сделка будет оформлена в течение 24-48 часов.

Кристиан Пулишич представлял цвета «Челси» с 2019 года. В составе лондонцев он отыграл 145 матчей, в которых отметился 26 забитыми голами и 21 ассистом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Кристиан Пулишич трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Июля
02:25 · Англия. Премьер-лига
Инсайдер Романо рассказал, когда «Милан» оформит трансфер Пулишича
00:46 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ приготовил официальное предложение «Интеру» по Госенсу
00:24 · Англия. Премьер-лига
Перишич подписал двухлетний контракт с «Хайдуком» слухи
00:16 · Англия. Премьер-лига
Салиба продлил контракт с «Арсеналом» – названы условия договора
00:00 · Англия. Премьер-лига
В «Саутгемптоне» уверены, что Лавиа будет продан в один из топ-клубов АПЛ за внушительную сумму
00:00 · Англия. Чемпионшип
Кох – игрок франкфуртского «Айнтрахта» официально
06 Июля
23:51 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» надеется в ближайшее время оформить переход Гвардиола
23:27 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предложил Кайседо 8-летний контракт слухи
23:19 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» определили трёх игроков, с которыми расстанутся в первую очередь слухи
22:59 · Англия. Премьер-лига
Хёйлунн и Онана хотят перейти в «Манчестер Юнайтед» 1
22:48 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» нацелился на футболиста «Манчестер Юнайтед»
22:41 · Англия. Премьер-лига
Тонали – об уходе из «Милана»: «Надеюсь, однажды я смогу вернуться» 7
22:35 · Англия. Премьер-лига
Райс перейдёт в «Арсенал» в ближайшие 24 часа слухи
22:06 · Англия. Премьер-лига
Джака попрощался с «Арсеналом» официально
22:03 · Англия. Премьер-лига
Зиеш и «Аль-Наср» продолжают переговоры
Все новости
Рекомендуем