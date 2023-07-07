Инсайдер Романо рассказал, когда «Милан» оформит трансфер Пулишича

Вингер «Челси» Кристиан Пулишич совсем скоро примерит футболку «Милана».

24-летний американец попросил руководство «синих» отпустить его в «Милан», поэтому дело оставалось лишь за клубами. Согласно обновлённому отчёту инсайдера Фабрицио Романо, в пятницу состоится заключительный этап трансферных переговоров, по итогам которого, как ожидается, стороны и ударят по рукам. Представители «россонери» уверены, что сделка будет оформлена в течение 24-48 часов.

Кристиан Пулишич представлял цвета «Челси» с 2019 года. В составе лондонцев он отыграл 145 матчей, в которых отметился 26 забитыми голами и 21 ассистом.