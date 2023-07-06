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«Челси» предложил Кайседо 8-летний контракт слухи

06 Июля 2023 • 23:27 Комментировать
Брайтон
...
Лутон Таун
12.08 17:00

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо может подписать долгосрочный контракт с «Челси».

Лондонцы давно работают над приобретением эквадорца, но согласовать условия перехода с «чайками» пока не удаётся. Как сообщает Pys, «Челси» предложил Кайседо трудовой договор, рассчитанный на восемь лет. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что 21-летний игрок хочет пополнить ряды «синих» и уже дал устное согласие.

Переговоры между «Челси» и «Брайтоном» продолжаются. По слухам, стоимость сделки может составить более 100 млн евро.

В прошедшем сезоне Мойсес Кайседо принял участие в 43 матчах, став автором одного забитого мяча и одной голевой передачи.

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Челси Брайтон Мойсес Кайседо трансферы футбола - лето 2023
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