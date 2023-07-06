«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время выставит на продажу трёх футболистов.

По слухам, руководство «красных дьяволов» намеревается продать множество игроков, чтобы освободить место для новичков и разгрузить зарплатную ведомость. Как стало известно журналисту Джейми Джексону, клуб определил трёх главных кандидатов на уход – речь о полузащитнике Фреде, вингере Энтони Эланге и центральном защитнике Гарри Магуайре. Именно с этими футболистами планируется расстаться в первую очередь.

Трансферная стоимость Фреда и Магуайра оценивается экспертами Transfermarkt в 20 млн евро, в то время как Эланга оценён в 18 млн.