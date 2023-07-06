Хёйлунн и Онана хотят перейти в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» планирует оформить две трансферные сделки в скором времени.

Клуб давно занимается поисками усиления на позицию вратаря и нападающего, и теперь, кажется, сделал окончательный выбор в пользу Андре Онана и Расмуса Хёйлунна, выступающих за миланский «Интер» и «Аталанту» соответственно. По обновлённым сведениям журналиста Дхармеша Шета, оба игрока хотят присоединиться к команде Эрика тен Хага нынешним летом, при этом «красные дьяволы» пока не согласовали условия трансферов. Впрочем, руководство английского гранда весьма высоко оценивает шансы на успешный исход обеих сделок.