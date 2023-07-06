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Хёйлунн и Онана хотят перейти в «Манчестер Юнайтед»

06 Июля 2023 • 22:59 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Вулверхэмптон
14.08 22:00

«Манчестер Юнайтед» планирует оформить две трансферные сделки в скором времени.

Клуб давно занимается поисками усиления на позицию вратаря и нападающего, и теперь, кажется, сделал окончательный выбор в пользу Андре Онана и Расмуса Хёйлунна, выступающих за миланский «Интер» и «Аталанту» соответственно. По обновлённым сведениям журналиста Дхармеша Шета, оба игрока хотят присоединиться к команде Эрика тен Хага нынешним летом, при этом «красные дьяволы» пока не согласовали условия трансферов. Впрочем, руководство английского гранда весьма высоко оценивает шансы на успешный исход обеих сделок.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Аталанта Манчестер Юнайтед Андре Онана Расмус Хёйлунн трансферы футбола - лето 2023
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВУЛВЕРХЭМПТОН
Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
06 Июля 2023 в 23:12
пол лета потратили на поиски вратаря, а защита вас не беспокоит? хоть Куртуа и Тер Штегена одновременно в ворота поставьте с такой обороной будете в середине таблицы болтаться. Уже который год с трансферами печаль в МЮ, и главное никаких выводов они не делают, на ошибках не учатся абсолютно
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