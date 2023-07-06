Тонали – об уходе из «Милана»: «Надеюсь, однажды я смогу вернуться»

Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали признался, что хотел бы вернуться в будущем.

Клуб Английской премьер-лиги приобрёл итальянца у «Милана» за 70 млн евро. Контракт 23-летнего хавбека с «сороками» рассчитан до 2028 года.

«Это нормально, что многие, включая Рафу Леау, не ожидали моего ухода, но все все поняли, что это правильное решение, – высказался Тонали, комментируя недавнее заявление Леау. – Я разговаривал с ним перед уходом, и я знаю, что он желает мне всего наилучшего в Англии. Надеюсь, однажды я смогу вернуться, чтобы вновь видеть улыбающихся болельщиков «Милана», – цитирует MilanNews полузащитника.