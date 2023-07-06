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Тонали – об уходе из «Милана»: «Надеюсь, однажды я смогу вернуться»

06 Июля 2023 • 22:41 Комментировать (1)
Ньюкасл
...
Астон Вилла
12.08 19:30

Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали признался, что хотел бы вернуться в будущем.

Клуб Английской премьер-лиги приобрёл итальянца у «Милана» за 70 млн евро. Контракт 23-летнего хавбека с «сороками» рассчитан до 2028 года.

«Это нормально, что многие, включая Рафу Леау, не ожидали моего ухода, но все все поняли, что это правильное решение, – высказался Тонали, комментируя недавнее заявление Леау. – Я разговаривал с ним перед уходом, и я знаю, что он желает мне всего наилучшего в Англии. Надеюсь, однажды я смогу вернуться, чтобы вновь видеть улыбающихся болельщиков «Милана», – цитирует MilanNews полузащитника.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Милан Сандро Тонали Рафаэл Леау
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НЬЮКАСЛ АСТОН ВИЛЛА
Комментарии (1)
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intermerdano
06 Июля 2023 в 23:39
чмошник, променял Милан на бабло.
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