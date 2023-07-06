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Райс перейдёт в «Арсенал» в ближайшие 24 часа слухи

06 Июля 2023 • 22:35 Комментировать

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс пройдет медосмотр в «Арсенале» в пятницу.

По информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, «Арсенал» назначил медицинское обследование для Деклана Райса на пятницу, 7 июля. Клуб готов завершить рекордную сделку за 117 миллионов евро.

Романо добавил, что обе стороны находятся на финальном этапе согласования документов, и официальное объявление о трансфере ожидается в течение ближайших 24 часов.

В прошлом сезоне Райс провел 37 матчей в рамках Премьер-лиги, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Арсенал Лондон Деклан Райс трансферы футбола - лето 2023
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