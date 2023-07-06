Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс пройдет медосмотр в «Арсенале» в пятницу.

По информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, «Арсенал» назначил медицинское обследование для Деклана Райса на пятницу, 7 июля. Клуб готов завершить рекордную сделку за 117 миллионов евро.

Романо добавил, что обе стороны находятся на финальном этапе согласования документов, и официальное объявление о трансфере ожидается в течение ближайших 24 часов.

В прошлом сезоне Райс провел 37 матчей в рамках Премьер-лиги, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и две результативные передачи.