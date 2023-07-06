Проклятие номера 7: что может ждать Маунта в «Манчестер Юнайтед»

В летнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» подписал Мэйсона Маунта. На «Олд Траффорд» воспитанник «Челси» взял себе особенный номер – семёрку. В кругах болельщиков бытует мнение, что номер семь в стане «красных дьяволов» с некоторых пор проклят. По этому случаю сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает об игроках, которые выступали за «Манчестер Юнайтед» с этой цифрой на футболке.

Легендарные «семёрки»

В «Манчестер Юнайтед» выделяется пятёрка легенд, игравших под номером семь. Этот список открывает Джордж Бест, который выступал за клуб в 1963-1974 годах. Он забил за «красных дьяволов» 179 голов и входит в пятёрку лучших бомбардиров в истории клуба. Яркая игра Беста захватывала дух – его умение за счёт дриблинга обыгрывать нескольких соперников восхищало фанатов. При этом Джордж был большой звездой не только на поле, но и за его пределами. Футболиста считали секс-символом и называли иконой стиля. Бест остаётся единственным представителем Северной Ирландии, выигрывавшим «Золотой мяч». Эту награду он завоевал в 1968 году. К сожалению, невероятная популярность негативно повлияла на Джорджа. Он вёл разгульный образ жизни и имел проблемы с алкоголем. Бест умер в 59 лет…

Брайан Робсон играл за «Манчестер Юнайтед» в 1981-1994 годах. За трансфер этого футболиста в начале восьмидесятых «красные дьяволы» заплатили «Вест Бромвичу» 1,5 миллиона фунтов – на тот момент это был рекорд. На «Олд Траффорд» Робсон быстро завоевал капитанскую повязку. Статус капитана Брайан носил 12 лет, что является клубным рекордом. В 2011 году Робсона признали величайшим игроком «Манчестер Юнайтед» по итогам опроса среди бывших футболистов команды.

Дальше в списке идёт Эрик Кантона, который представлял «Манчестер Юнайтед» в 1992-1997 годах. Француз отличался непростым характером – момент, на котором Кантона в прыжке ногой бьёт на трибуне фаната «Кристал Пэлас» до сих пор попадает в нарезки необычных инцидентов в футбольных матчах. Но если говорить непосредственно об игре, то Кантона умел творить на поле магию. Он шокировал фанатов «Манчестер Юнайтед», когда уже в 30 лет завершил футбольную карьеру.

Приняв номер семь от Кантона, Дэвид Бекхэм продолжал прогрессировать. Очень скоро полузащитник входил в число лучших футболистов планеты. На стыке веков Бекхэм занял вторые места в рейтингах лучших игроков Европы и мира. В обоих случаях Дэвида обошёл бразилец Ривалдо. В 2003 году Бекхэм покинул «Манчестер Юнайтед» и перебрался в «Реал».

Когда в 2003 году юный Криштиану Роналду стал игроком «Манчестер Юнайтед», он не хотел брать номер 7, опасаясь лишнего давления. Тем не менее, сэр Алекс Фергюсон настоял на том, что Роналду должен взять именно семёрку. И не зря. Криштиану в «Манчестер Юнайтед» сделал себе имя в мировом футболе, а номер 7 стать частью его большого бренда. Второе пришествие Роналду на «Олд Траффорд» получилось уже не таким успешным, но об этом мы поговорим немного ниже.

Проклятие номера 7

После того, как в 2009 году Роналду перебрался в «Реал», на номер 7 в «Манчестер Юнайтед» как будто бы наложили проклятие. Первым после отъезда Криштиану в Мадрид семёрку примерил Майкл Оуэн. В 52 матчах за три сезона нападающий смог забить всего лишь 17 голов. Дальше номер 7 взял Антонио Валенсия. Эквадорец выступал не лучшим образом, а когда он взял себе номер 25, ситуация улучшилась. Через какое-то время Валенсия даже стал капитаном «красных дьяволов».

В 2014 году «Манчестер Юнайтед» потратил 75 миллионов евро на Анхеля ди Марию. Несмотря на ожидания, стать звездой на «Олд Траффорд» аргентинец не смог. Уже через год ди Мария снова сменил клуб и перебрался в «ПСЖ». Победить проклятие седьмого номера в стане «красных дьяволов» не смог и Мемфис Депай. Нидерландец выдал серый сезон 2015/2016, а затем не сработался с Жозе Моуринью. В январе 2017-го Депай отправился в «Лион».

Целый год номер 7 в «Манчестер Юнайтед» был свободен, пока в январе 2018-го его не взял Алексис Санчес. И снова случился провал. В 45 матчах за клуб чилиец забил всего лишь пять голов и отдал девять голевых передач. И снова футболка с номером семь какое-то время была свободна, пока осенью 2020 года её не взял Эдинсон Кавани. Нельзя сказать, что уругваец в клубе провалился, но он и не блистал.

В конце лета 2021 года Кавани уступил номер 7 Криштиану Роналду. Звёздный португалец вернулся в «Манчестер Юнайтед», и фанаты ждали от него больших свершений. Поначалу Роналду исправно забивал, но со временем он стал токсичным. В прессу стали просачиваться слухи о недовольстве Криштиану теми или иными моментами. Затем Роналду пропустил предсезонку и стал просиживать на скамейке запасных с недовольным выражением лица. Как-то португалец отказался выйти на замену и был наказан. Закончилось всё скандальным интервью, в котором Криштиану разнёс клуб, с последующим расторжением контракта.

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И вот теперь семёрку на спине в «Манчестер Юнайтед» будет носить Мэйсон Маунт. В клубе наверняка надеются, что полузащитник сможет покончить с так называемым проклятием. Посмотрим, получится ли.

Александр Тихий