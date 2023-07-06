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Джака попрощался с «Арсеналом» официально

06 Июля 2023 • 22:06 Комментировать
Арсенал
...
Ноттингем Форест
12.08 14:30

Швейцарский центральный полузащитник «Байера» Гранит Джака в своих соцсетях попрощался с бывшим клубом – лондонским «Арсеналом».

«Семь лет в «Арсенале». Клуб стал такой важной частью моей жизни – и покидать его непросто. Но сейчас наступило самое время для нового приключения. Столько людей, которых я хочу поблагодарить, тренеров, под руководством которых играл, благодарю всех товарищей по команде и персонал клуба, оставшийся за кадром. Никогда не забуду наши победы в Кубке Англии и то, когда болельщики поют моё имя. Всегда буду носить «Арсенал» в своём сердце» - пишет Джака.

Напомним, что контракт Джаки с «фармацевтами» рассчитан на пять ближайших сезонов. За «канониров» швейцарец выступал с 2016 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Гранит Джака Байер
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