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Зиеш и «Аль-Наср» продолжают переговоры

06 Июля 2023 • 22:03 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

Атакующий полузащитник «Челси» Хаким Зиеш ещё может оказаться в «Аль-Насре».

Переход марокканца в клубе из Саудовской Аравии мог состояться ещё в прошлом месяце, однако медосмотр выявил у игрока проблемы с коленом. В «Аль-Насре» были готовы подписать Зиеша, несмотря на трудности, но со значительно сокращённой зарплатой, что не устраивало футболиста. По сведениям Sky Sports, на сегодняшний день переговоры по-прежнему ведутся. Саудовский гранд пытается урегулировать с хавбеком новые условия трудового договора.

Напомним, что «Челси» дал согласие на переход Хакима Зиеша, так как не рассчитывает на него в предстоящем сезоне. Контракт 30-летнего игрока с «синими» рассчитан до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Аль-Наср Хаким Зиеш трансферы футбола - лето 2023
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