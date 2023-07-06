Зиеш и «Аль-Наср» продолжают переговоры

Атакующий полузащитник «Челси» Хаким Зиеш ещё может оказаться в «Аль-Насре».

Переход марокканца в клубе из Саудовской Аравии мог состояться ещё в прошлом месяце, однако медосмотр выявил у игрока проблемы с коленом. В «Аль-Насре» были готовы подписать Зиеша, несмотря на трудности, но со значительно сокращённой зарплатой, что не устраивало футболиста. По сведениям Sky Sports, на сегодняшний день переговоры по-прежнему ведутся. Саудовский гранд пытается урегулировать с хавбеком новые условия трудового договора.

Напомним, что «Челси» дал согласие на переход Хакима Зиеша, так как не рассчитывает на него в предстоящем сезоне. Контракт 30-летнего игрока с «синими» рассчитан до 2025 года.