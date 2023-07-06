Переход голкипера «Интера» Андре Онана в «Манчестер Юнайтед» – вопрос времени.

По информации журналиста Sky Sport Джанлуки ди Марцио, «Интер» требует 55 миллионов евро, включая бонусы, для завершения сделки по Андре Онане. В настоящее время «Манчестер Юнайтед» предлагает 50 миллионов, однако обе стороны остаются оптимистичными, и кажется, что переход Онана в английский клуб лишь вопрос времени.

Голкипер перешел в «Интер» из амстердамского «Аякса» в прошлом году. В минувшем розыгрыше Серии А Онана провел 24 матча, в которых пропустил 24 мяча.