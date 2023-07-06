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«Интер» хочет 55 миллионов евро за Онана слухи

06 Июля 2023 • 21:53 Комментировать (1)

Переход голкипера «Интера» Андре Онана в «Манчестер Юнайтед» – вопрос времени.  

По информации журналиста Sky Sport Джанлуки ди Марцио, «Интер» требует 55 миллионов евро, включая бонусы, для завершения сделки по Андре Онане. В настоящее время «Манчестер Юнайтед» предлагает 50 миллионов, однако обе стороны остаются оптимистичными, и кажется, что переход Онана в английский клуб лишь вопрос времени.

Голкипер перешел в «Интер» из амстердамского «Аякса» в прошлом году. В минувшем розыгрыше Серии А Онана провел 24 матча, в которых пропустил 24 мяча.

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Интер Милан Манчестер Юнайтед Андре Онана трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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InterSan
06 Июля 2023 в 22:13
А разве нужно просить меньше?
Его игра тянет на 70-75 млн.
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