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Ван де Вен близок к переходу в «Тоттенхэм» слухи

06 Июля 2023 • 21:47 Комментировать

Переход защитника «Вольфсбурга» Микки ван де Вена в «Тоттенхэм» становится все более реальным.

Как сообщает авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо, игрок уже выразил свое согласие, а переговоры между клубами находятся на очень продвинутой стадии. По данным журналиста, «Тоттенхэм» сделал ван де Вена своей приоритетной целью.

Романо уточняет, что «Вольфсбург» настаивает на удовлетворительных условиях оплаты, что является ключевым моментом в текущих переговорах.

Микки ван де Вен принял участие в 33 матчах «Вольфсбурга» в прошедшем розыгрыше Бундеслиги, забив 1 гол и сделав 2 ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Вольфсбург трансферы футбола - лето 2023 Микки ван де Вен
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